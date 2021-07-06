前總統陳水扁與前國安會秘書長邱義仁，近日在廣播節目談及「台獨」議題，邱義仁不諱言說，「宣布台灣獨立，我認為現在不適當，且美國根本就不贊成」。不過，這番說法，讓台灣民意基金會董事長游盈隆認為，邱義仁還有一句話值得注意，但被大家忽略了，「黨有台獨這個目標，但廣大支持者更想問的是，蔡英文所領導的民進黨政府，這5年來做了哪些努力？」。

前總統陳水扁。（圖/本報資料照片）

游盈隆6日在臉書貼文指出，邱義仁在訪談中提到「台灣要宣佈獨立這個事情，不是台灣人民可以自己決定的…等」，這些聽在廣大台獨支持者耳中相當刺耳，因為這些話比較像是前總統馬英九講的，而聽在長期反獨促統人士耳中，這有如天籟之音，但也甚感意外。畢竟，邱義仁目前是執政的民進黨智庫執行長。

不過，游盈隆續指，邱義仁有一句話是值得注意，但被忽略了，他說：「黨有「台獨」這個目標，是有價值的，但現實上要考慮國際情勢，包括美國反應，跟國內情形，現實跟理想中間怎麼去努力，這是我講那些話主要要提醒的目的」。但，廣大民進黨支持者更想問的是「蔡英文所領導的民進黨政府這五年來做了哪些努力？」

此外，邱義仁在訪談中也坦言「台灣要獨立，美國根本不贊成」，但美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）學者葛萊儀曾說過，就她所知：「台灣藍綠政府從來沒有人說要改變現狀」。游盈隆質疑，「蔡政府有任何決策層級的人士，包括吳釗燮、蕭美琴在內，曾向美國政府傳達台灣要獨立、要加入聯合國的主張嗎？」。

他還表示，外交部長吳釗燮去年9月24日不是還奉命上美國「全國公共廣播電台」（NPR）公開向美國社會宣示「台灣目前不尋求與美國建立全面外交關係」。就這件事情來說，蔡政府傳達給美國政府的訊息，明確違反台灣主流民意，為什麼要這麼做？到現在還欠台灣人民一個交代。

最後，游盈隆強調，其實，不客氣地說，「台灣自2008入聯公投運動之後，台灣獨立運動已經消失無蹤，2016年民進黨重返執政到現在五年多，一樣無聲無息。不僅民進黨黨內消音，主要的運動團體如基督教長老教會、台獨聯盟、台教會、教師會等等也都鴉雀無聲，因為若非被新綠統治階級收編，就是老了、病了、或累了，群眾也某個程度茫然了」。