李秉穎驚爆「專家會議沒討論3＋11」 陳時中：叫我一件件回憶實在沒辦法

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員、台大感染科醫師李秉穎日前爆料，3+11政策沒有經專家小組討論，完全是指揮中心自行決定。指揮官陳時中今重申，自己會負最後的責任，「但若要一件一件會議都公布，我實在是沒辦法，這一年來每天要開的會太多，要決定的事情太多。」

陳時中表示，3+11的緣由是從過年專案還有一些相關的機師染疫事件，最後決定要把它升級，為的是確認所有管理是否合乎要求，而機師也不是有特別罪過，一定要加強檢疫規定，因此當時我們針對外站的管理是否落實，決定加強管理機制，並設法監督航空公司落實。

陳時中說，當時也經大規模PCR檢驗，共6000多人都是陰性，因此考慮在管理上軌道後，逐步放鬆檢疫措施，但最後還是比原來的方案嚴格。畢竟機組員肩負國內經濟，有貨運上的必要性，工作上也相當辛苦。

陳時中強調，這些過程他都在立法院報告過，自己就是負最後的責任，但若要每一場會議都拿來檢討，真的是沒有辦法。