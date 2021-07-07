中央疫情流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，日前分析台灣新冠重症死亡率高的原因，指二成死者其實是救得回來的，引發醫界譁然。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，曾有一對姊弟照著母親交代，沒替罹患肺炎的母親插管治療，遭某位醫師批「殘忍」，讓這對姊弟在母親過世後，仍不斷自責，是否做了錯誤的決定。

陳志金昨（6）日於個人臉書粉專《Icu醫生陳志金》分享真實案例，一名婦人因肺炎住進加護病房，婦人的一對兒女照著母親交代，沒讓母親插管治療，某日一名主治醫師巡房時，對著這對姊弟說「你們怎麼可以那麼殘忍？就這樣放棄？」

這對姊弟再次詢問母親意願後，仍維持不插管的決定，陳志金轉述和這對姊弟的對話，姊弟說「最後，媽媽是在我的懷裡往生的，我知道我做的決定是對的，但是午夜夢迴時，想起那位醫師的話，就無法止住眼中的淚水，不斷地問自已，我是不是太殘忍了？我是不是不該放棄？若我當初不顧母親反對，堅持讓她插管，現在是不是還能看到她？」

陳志金感慨地說，肺炎當然是一個有機會治好的疾病，但也有可能插管後，就此無法拔管，需仰賴呼吸器度過餘生，面對這種抉擇，的確很困難。

陳志金進一步說，即使醫師認為要插管，也要充分地向病患及家屬分析利弊，並尊重他們的決定，不該把自己單方面認為是「對的治療」，強制要求病患及家屬接受，更不應該說出「家屬為什麼要放棄病人」這些會造成家屬一輩子內疚自責的話。

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