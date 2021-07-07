張上淳稱新冠2成死亡「其實救得回來」挨批 陳時中解釋：不是故意不救

新冠肺炎目前已造成逾700人死亡，指揮中心專家召集小組召集人張上淳5日表示，台灣高於全球平均的死亡率，除了年齡偏高，有部分與家屬採取DNR（不實施心肺復甦術）放棄治療有關，有相當比例「其實救得回來」。國民黨立委李德維痛批，張此言令死難者家屬情何以堪？網友也痛批，蔡政府毫無同理心，並未親身照顧瀕死家屬與病人本身的痛苦，「到底懂什麼？」

針對張上淳的分析，李德維直言：「一直以來，國人都相當尊重張上淳教授的專業，但這是什麼話？」李更痛批：「結果這些百姓生離死別的痛苦決定，竟然被指揮中心拿來當成國內新冠肺炎致死率高的託辭！」 而張的說法在網路也掀起熱議，有大批網友在李德維臉書或相關新聞下方留言表達不滿。

網友紛紛表示：「你懂什麼？你親身體會到了什麼？你照顧了你在病房瀕死的至親幾天？你體會到了瀕死痛苦的他她的想法了嗎？」「我只疲憊的照顧我癌末的父親2、3天夜班，就已經受不了，母親更是身心俱疲，隨時倒下。付了錢找人照顧。氣切就是比死亡更可憐，像活的死人，病房、照護費用一天要多少？」「對家屬的二次傷害」、「醫療量能不足，是否要調查醫院有沒有說服家屬放棄急救？」。