7/12三級解封有機會？ 蘇偉碩提折衷辦法開放餐飲

本土疫情有趨緩跡象，雙北市仍高居全台確診數前二者。藥師林士峰表示，他認為桃園市是雙北市控制下來時、台灣三級解封後是否再出現一波本土感染病例的關鍵，因為桃園的立委一直想監督台北市，桃園的議員也不像台北市議員攻勢猛烈，且前有諾富特事件殷鑑，桃園至今確診數也默默爬到雙北市之後，種種跡象都令人擔憂。

林士峰今日（7）在臉書發文表示，台灣疫情看到這裡，他一直最擔心的仍然是桃園市，尤其總有桃園的立委一直想監督台北市，桃園的議員感覺又沒有像台北的那麼「兇狠」，不斷的索資、找碴，一有疑慮就爆新聞，付諸民粹，讓你對疫情的感受度比實際大上數倍。

林士峰指出，大家回頭來看很重大的桃園市諾富特事件，桃園市的議員感覺好像沒什麼事一樣；再看這兩週桃園國軍醫院暫停所有對外業務，一直到最近默默的感染人數也累積到40人次左右，似乎也不見什麼特別激烈的網路討論聲。

對此，林士峰坦言，他不知道桃園市的篩檢方式是不是只有採取中央公告的接觸定義而已，但從數據來看，他頗擔心桃園的社區當中是否有隱藏的傳播鏈，他認為這個是雙北控制下來之後，台灣三級解封後會不會出現再一波本土感染病例的關鍵。林更進一步質疑：「雙北的戰場已經進入尾聲了，沒有那麼強力監督力道的桃園呢？是否如帳面數字一樣的安全呢？」