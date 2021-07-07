中選會2日宣布，因防疫之故原定8月28日的公投，改定於110年12月18日辦理。對此，國民黨立委鄭麗文表示，面對疫情的反覆不定，台灣人只能坐等疫情過去，這凸顯了台灣選舉制度的落後；反觀他國在疫情下能透過不在籍、移轉投票、電子投票等方式選舉，蔡政府應放下長年的政治算計，別再阻擋不在籍投票法案，從善如流方能為民主前進。

鄭麗文6日在臉書發文表示，台灣未來疫情可能反覆不定，所以必須參考國外在疫情中進行投票的諸多前例，我們不能只坐等疫情過去，這只凸顯了台灣的落後。其他國家在疫情之下仍可透過不在籍、移轉投票、電子投票等方式，來實現國家的重大活動，台灣現在就要跟上先進國家的腳步，除了避免群聚感染外，又能保障公民基本權利。

鄭麗文指出，針對「電子投票」，中選會主委李進勇去年表示，選務電子化是重要方向，第一步是公投的電子連署。立法院多次要求中選會規劃電子投票，但中選會在2018年建置完系統後，便無其他進度。而中選會在去年5月將不在籍投票相關修正草案送至行政院，行政院就該盡速將草案再送至立法院審議，並把要建置的電子投票系統完善利用，政府必須提出積極的作為。

此外，鄭麗文強調，社會大眾對於不在籍投票會有疑慮及反對意見，多是政治的算計、技術層面的疑慮。但立法院歷屆都有委員為了落實人民參政權，針對不在籍投票提案，現在政府部門也應該從善如流，為民主前進。她呼籲蔡政府，切勿以政治私利計算，長年阻擋不在籍投票法案、沒收人民公投權利、阻擋台灣民主發展進步空間。