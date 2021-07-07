中共建黨百年慶剛過，中共總書記習近平才堅定的宣示要「粉碎台獨」，前國安會秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁接受前總統陳水扁廣播節目專訪，明確說「宣布台獨，現在不適當」，坦言「美國根本就不贊成」；面對疫後兩岸關係，台獨問題發生如何的變化？產生什麼影響？

邱義仁曾在此前與美國喬治城大學舉行線上研討會時，談到台獨，他指出「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了；哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」當時，這段話就被外界議論紛紛。

近日，邱義仁再次補充，大致意思是對黨的主張而言，台獨是理想是目標，也是神主牌，但現實上，不是台灣人民可以自己決定，無可奈何的殘酷事實是，「要考慮國際形勢，要考慮中國的作為」。

邱義仁所說的「國際形勢」指的就是美國；他所說「中國的作為」，則可以由中共總書記習近平在七一中共百年黨慶時，針對台灣問題的說法，嗅出端倪。

習近平說，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。」

習近平重新詮釋九二共識

在習近平長達數千字的長篇講話中，他特別提到四個「向世界莊嚴宣告」，但其中涉台部分只占極少部分，雖然如此，一，他不再提「兩制台灣方案」，把「一國兩制」放在港澳部分而非涉台部分；第二，「一中原則和九二共識」則是新的說法。

眾所周知，自新華社將「九二共識」的「一中各表」列為禁用語，習近平又以國家主席身分在2019年1月1日發表「告台灣同胞書」首次提出探索「兩制台灣方案」，加以選舉話題炒作發酵，之後「一國兩制」竟和「九二共識」畫上等號。習此次七一講話則將「一中原則」「九二共識」之間，兩者用「和」字並列，一字之差，似乎透露出不著痕跡將此前失敗的元旦告台胞書中用語收回，令人玩味。

依習近平講話之意，可以理解成「一中原則」、「九二共識」是可以共存而不是前者包括或是等同於後者；所以，「九二共識」的三項重要元素：共謀統一、一中原則、一中各表，其中台灣最關切的「一中各表」才能由此而得到存在感。

至於邱義仁的說法，嚴格來說也不是新詞。解讀之，大致有以下意義：其一是台獨「現實不可能」，第二是「美國不贊成」；但做不到並不是放棄，邱義仁說，他的看法和陳水扁一樣，「黨有這個目標，是有價值的」，只是要考慮這，考慮那，考慮種種現實，「現在」不可能。

有趣的是，陳水扁、邱義仁雖是扁朝領袖，卻不是當前蔡政府的要角，甚至扁、蔡之間還有微妙心結。既是前朝遺老，卻又在疫情當頭，全國上下一片抗疫聲中，再提台獨現實觀、高唱不可能，用意何為？

國民黨對此有所解讀，文傳會副主委鄭照新說，民進黨近年一系列邊緣戰略造成國際各方對兩岸緊繃可能失控的擔憂，故不惜戳破自己過去一直以來的對民眾欺騙，也要公開表態，冷卻情勢。

鄭照新的說法有兩項重點，一是台獨用來騙票，二是冷卻情勢；進一步說，當前兩岸情勢危險，故扁邱乃是緩解之語。

「台獨說」或可以號召一部分選票，但實務上做不到，這算不算「騙選票」，見仁見智。某一部分台獨基本教義派，確實相信「正名制憲新國家」這類「有夢最美」，並曾在2019年蔡英文尋求連任之際拋出政壇震撼彈，當時獨派四大老聯名發出公開信要求蔡英文放棄連任，並力拱賴清德掛帥出征。

不料經過黨內鬥爭，賴清德敗下陣來，最終和蔡英文成為搭檔，一方面滿足獨派的想像，並為日後長久的「夢」繼續儲備，二來卻也在賴清德成為副手的同時，獨派的聲量不敵黨內務實考量，台獨基本教義派對蔡英文施壓欲催迫其向台獨進程實際推進，也在蔡賴當選而暫告一段落。

扁朝兩老直言無諱釋獨壓

現在，要說扁邱這種前朝遺老，不必再考量選票，而直言無諱，這或許說得通，但要說是著眼於共軍臨城，有意緩解緊張氛圍而卸除台獨對兩岸關係的殺傷力，這就很難取信於人，也沒有說服力。

比較合理的看法應該是：扁邱既不涉綠營選戰實際操盤後，也與權力分贜漸行漸遠，故而願意吐實，但綠營的一般性認知仍然認定台獨是必須走的道路，只是需要時間來實現。簡單說，對民進黨而言，台獨之路不僅正確而且必要，完全談不上放棄，更確信日久將取代當前各種政治主張而終成主流。

習近平此前以其影響力，強壓下中國內部高漲的武統聲浪，而由七一講話，更透露出習個人傾向和平統一的當前政策走向，並未改變；但伴隨著共軍機艦繞台更加頻密，這不由得令人想起近日流傳的視頻，有人提出一套新的「逼統」論調；有別於「和統」、「武統」，所謂「逼統」，最大特色是北京動用一切有形力量，在動用武力前，「放開一條生路」，凡有意遷逃者，藉由某種認同與許可，有計畫讓台人遷逃往國外或大陸，以避戰禍。島內強化招降納叛，給予各種承諾保證，簡單說，乃企圖不戰而屈人之兵，更想再一次「北平模式」，也就是動搖主要人員的內心防線，達到兵不血刃全城而下的戰略圖謀。

在中國「逼統」的氛圍中，邱義仁此時的說法並不新鮮，最多只能視為一種不再掌權後的坦白；北京方面則大原則不變，習近平釋出的和緩訊號，仍然微弱，很容易被大局所忽略。

比較特別是國民黨，除了在兩岸主導權話語權不斷被削弱、被邊緣化，更不容否認的是，隨著時代推移，台灣年輕一代不僅對中共印象不佳，甚至連對中華民國都失去感情和認同，這是很難阻遏的趨勢。這與教育上「去中國化」有關，但實際成因複雜，不能說全部是政治力所操控的結果。

國民黨成為中華民國有氣無力的最後護衛者，卻時不我予。綠紅夾擠下，國民黨試圖在今年三月提出新的兩岸論述，但並沒有被北京所接納，中共百年黨慶，國民黨也並未拍發賀電，說明國、共兩黨的當前關係並不熱絡，屬於冷靜期。

總之，卸去權柄的綠營大老可直說台獨不可能，當朝的蔡政府則走務實路線，光說不練。賴清德貴為副手，實入冷宮，未來是否能主導「行動台獨」，尚在未定之天。藍營找不到舞台，過去的基調遭破壞，新的論述建構不成。北京則在習近平內外的強硬路線下，壓制台獨不手軟。所釋放的微弱訊號，卻在台灣朝野都與中共關係不睦情況下，可能稍縱即逝。中共建黨百年後的台獨不可能更喧囂，但時間則更將促進台灣主體意識。北京若沒法能讓台灣人更接納，反而是一種台獨催化劑。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，政大國際關係學院碩士，廣州暨南大學博士班肆業，本文為國戰會專稿，授權中時新聞網與洞傳媒同步刊登）

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