中共領導人習近平在天安門廣場上的建黨百年演說，在談及統一台灣和抵抗外部壓力時，罕見數次被群眾歡呼聲打斷，其中固然有習近平個人威權與強人魅力的因素，但歡呼聲中所流露出大陸民意對中國統一的迫切期待、對台獨和西方同仇敵愾的亢奮情緒，不可不察。

和台灣選舉造勢活動一樣

熟悉中共政治的觀察者都深知，領導人講話被掌聲打斷幾次、何處被打斷，都可以作為解讀中共政治風向的依據。近年中共政治漸漸除魅，制式反應的鼓掌很容易判別。但這次習近平講話出現的歡呼聲，是毛澤東時代後所僅見，群眾歡呼應不太可能經過事先設計、編排，更有可能出自群眾內心的情緒流露。

台灣應如何看待歡呼聲？只當作「個人崇拜」的逢場作戲，恐怕就大錯特錯！一個簡單的類比，台灣選舉活動時各政黨造勢大會上，政治人物講到激情處不都會出現熱烈的鼓掌歡呼聲嗎？支持者不也是激動地揮舞著旗幟嗎？7月1日北京天安門廣場上的歡呼聲，和台灣選舉造勢活動沒有本質上的差別。

中共前幾年的大規模集會，死氣沉沉的領導人念稿、井然的會場秩序、制式的鼓掌以及民間社會的漠不關心都非常明顯，如今領導人講話博得台下的喝彩、歡呼、草根網路熱烈討論、響應也非常明顯，反映出官方和民間的共同語言和情感。中美競爭與對抗日益激化，台灣卻站上中美鬥爭與民族主義情緒的「交匯點」，因而成為大陸官民十手所指的共同對象。

在傳統認知中，中共對台政策雖然「軟硬結合」，但始終能掌握「和平」的分寸。習近平七一講話的對台部分仍充分展現中共菁英的「戰略理性」，儘管以高昂語調喊出「任何人都不要低估……堅強決心、堅定意志、強大能力」，但開篇還是重申「和平統一」不變，表明武統是大陸對台政策的「最後選項」。

北京觀察台海情勢有三個判斷：第一，民進黨蔡英文2020大選高票連任，顯示「支持台獨民意主流化」，進而對原有對台政策的有效性產生懷疑；第二，國民黨不爭氣，逃避統一議題，在「親美」和「親陸」之間迷茫搖擺，對藍營不能有期待；第三，遏制中國崛起已成為美國朝野共識，無論是川普的「硬打」還是拜登的「軟攻」，「台灣問題」已經坐在中美對抗的火山口上，不知道哪天會爆發。

如果北京決策菁英對上述三點的認知不斷強化，意味兩岸將走向激烈而令人窒息的終局。有朝一日，中共或許在強大武力之下，讓台灣社會不得不接受台版「一國兩制」。統一後的治理成本姑且不論，光是逼退美國、統一台灣的「千秋大業」本身，就已經充滿誘惑。但這真的符合現實嗎？符合中華民族的長遠利益嗎？

不可否認，蔡英文的確在去年總統大選席捲817萬票，而民進黨政府的各種傲慢、蠻橫作為也確實讓人看到「威權幽靈」若隱若現，但有三個真相需要了解：其一，民進黨遠遠沒有恢復威權統治的能力和膽量；其二，台灣民眾固然對統一有疑慮，但絕對不是一面倒支持台獨，認同自己是中國人的台灣民眾大有人在；其三，選舉政治下民意如流水，民進黨2020勝選不代表大陸對台政策的挫敗。事實上，疫情所積累的民怨已經讓民進黨聲望搖搖欲墜，現在是大陸爭取和贏得台灣民心的最佳契機。

讓台灣人對大陸產生好感

七一天安門廣場上的歡呼，意味著大陸官民上下一致對台獨的憤慨，這無疑會加速北京決策者以強硬方式「解決台灣問題」的決斷。但若回歸事實應可認識到，台灣民意與大陸的距離未必愈來愈遠，台灣政黨的潮起潮落與兩岸關係的此消彼長，完全要分開判斷。

「反對少數台獨」和「寄希望於多數台灣人民」區隔的思路是正確的，不需要被台灣一時的選舉結果，或美中關係一時的氛圍所惑，紮紮實實地推動兩岸融合發展，讓台灣人民對大陸的治理產生好感、認同與依賴，自主做出兩岸關係的選擇，才是和平發展的正道。