石油輸出國家組織及夥伴國OPEC+就原油增產一事，多次談判未能達成共識，美國前能源部長布魯伊特（Dan Brouillette）預估，可能會因此將油價「輕易」的推升到每桶100美元的天價；專家警告，一旦油價突破100美元，將會對需求造成很大的破壞，且完全不符合各國的利益。

OPEC+已經針對原油產量做多次協商，是否於今年8月至年底的這段期間，逐漸將產量增至每日200萬桶，並將減產協議結束時間，自明年4月延至年底，然而談判多次仍舊無果，阿聯酋僅同意增產，但主張必須先修改產油計算基準，方才同意延長減產協議；不過OPEC+迄今始終未能達成共識。

能源需求上升，各界對OPEC+原油產量的協商格外關注，對於談判屢次破局，市場反應兩極，既有專家認為若增產協議受阻，短線上油價將再走升；也有專家猜測，油市亦可能大打價格戰，進而油價承壓下跌。

布魯伊特周二（6日）接受《CNBC》採訪表示，OPEC+談判破局，恐讓油價「輕易」漲至每桶100美元的價格，但他也透露不排除暴跌的可能性。

曾於2019年至2021年間擔任美國能源部長的布魯伊特指出，如果各國未能就原油產量達成任何協議，各自為政的自己生產，可能會導致油價崩跌。

昨（5日）談判破局之後，價格飆漲至約3年來的峰值，紐約西德州中級原油一度突破每桶76美元，布蘭特原油漲至77美元。

石油專家兼研調機構IHS Markit副董事葉金（Dan Yergin）警告，油價一旦突破100美元，將對需求造成相當大的衝擊，且不符合各國的利益，「如今政府對電動汽車投入資金，推動更多的激勵措施，隨著需求的上升，我認為各國明白每桶100美元的油價，明顯不符合他們的利益」。