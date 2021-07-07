台灣這波新冠肺炎爆發，重症死亡率高於全球。台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，造成這次新冠肺炎高死亡率，除了健保重症醫療給付低， 人員簡化、設備老舊外，就連救命神器HFNC都得靠藝人號召企業補給，感嘆中央流行疫情指揮中心「逃避問題」，只會打擊醫護和家屬的心。

蘇一峰今（7）日稍早於個人臉書指出，健保對於重症醫療給付相對低，在各大醫療院所也是賠錢單位，因此缺乏新血，醫療人員簡化、設備老舊，是造成此次新冠肺炎爆發高死亡率的主因之一。

蘇一峰感嘆說，救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）上市已10年，卻要靠藝人賈永婕發起募捐、企業捐助342台，來補強第一線醫護的需要，隨後指揮中心才加緊購置500台。

另外，專家諮詢小組召集人張上淳前天（5日）分析國內新冠肺炎死亡率偏高原因時，表示二成死者其實是救得回來的，但因放棄急救而死亡，引發醫界人員撻伐；蘇一峰也認為，面對重症資源造成高死亡率，指揮中心卻用DNR（不施行心肺復甦術）來逃避問題，「只會打擊醫護和家屬的心。」

張上淳稱新冠2成死亡「其實救得回來」挨批 陳時中解釋：不是故意不救

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。