民進黨部。(圖為示意圖/資料照)

新冠肺炎疫情未歇，指揮中心團隊已成為全民熟面孔，近期內「國民女婿」、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞成為外界關注焦點。媒體人「逆風的烏鴉」昨(6日)在臉書以「疫情下的兩代造神工程」為題分析，在疫情發生後，「第二波造神工程」隱然已經開始，從衛福部長陳時中、政委唐鳳，到現在的羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝，最大的不同，就是「造神」的官員層級降低，而主要的因素就是「現在民進黨政府部會首長以上層級政務官的集體崩壞」。

「逆風的烏鴉」分析，為什麼需要造神的原因，正是因為如果能成功把「人」抬到難以挑戰的「神」的位子，就等於讓這個「神」幫所有與他有關的事情背書，從去年疫情發生以來，有兩個人士被造神的焦點，第一個是陳時中，第二個是唐鳳，從這波疫情爆發後，這兩個人「神」的位子都已經有所動搖，這兩個「神」的保存期限都差不多到頂了。

於是「逆風的烏鴉」說，在疫情發生後，「第二波造神工程」隱然已經開始，第一個，就是6月17日鄭運鵬大讚的「國民女婿」，疾管署副署長羅一鈞，在「國民女婿」稱號出現後，各種溢美的報導應運而生，然後被人誇讚最多的，是他求學時期「數理資優生」和「天才」的身分；另外，就是曾經遠赴非洲行醫，幫助弱勢，這有沒有很眼熟？

至於另一人是王必勝，「逆風的烏鴉」表示，歷經署桃、苗栗疫情前進指揮中心指揮官的他，這次馳援環南市場，儼然已經成為「疫情終結者」，他被塑造的形象，就是防疫戰神，這是不是也很眼熟？「可以說，經意或不經意間，這兩波造神工程從工具取向來看，是完全雷同的」。

「逆風的烏鴉」進一步分析，為什麼造神的層級往下調整？主要的因素，當然就是現在民進黨政府部會首長以上層級政務官的集體崩壞，已經不太可能有再被「造神」的對象；第二，是民眾對於「政治防疫」的厭惡，如果造神的對象再是政治性格較高的人，可能適得其反。在此情況下，「逆風的烏鴉」指出，其實可以斷言，第二代造神運動就算成功，民進黨的得利也不會如第一代造神來得大，且這兩人既然政治性格不高，將來並非不可能為其他政黨所用，造神成功，最大的得利者也未必是民進黨。