白宮印太事務協調官坎貝爾昨(6)日指出，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨；美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。該說法引發網友討論，有臉書粉專就發文狠酸，執政的民進黨整天在喊抗中保台，現在到底醒了沒？

坎貝爾美東時間6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會時，作出以上表示。

坎貝爾稱，「我們支持與台灣堅實的非官方關係，我們不支持台獨。我們充分了解這議題極具敏感性。」

該說法在網路上引起廣大的回響，網友紛紛展開討論，「韓黑父母不崩潰」就指出，民進黨以其他們的側翼近日一直在廣傳的「對岸武力犯台，美日將聯合協防台灣」，如今如夢一場，當場被美國戳破，民進黨也是厲害，逼得美國必須如此赤裸的表態不支持台獨、跟台灣只有非官方關係。

美國表態不挺台獨，網友狠酸：民進黨到底醒了沒？(圖翻攝自韓黑父母不崩潰FB)

該粉專貼文也引發其他網友討論，在底下留言表示「又被美國爺爺打臉了」、「美方：繼續利用，打起來反正戰場不在我們家門口」、「日本官員說說而已，日本啥也不敢做」、「綠色青蛙崩潰中」、「如果你感染新冠肺炎，躺床等死中，你會覺得什麼國家主權反中都是屁」、「美國從來都把台灣當作抗中政策的提款機」。