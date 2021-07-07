女星賈永婕近來因自主發起送愛心餐、醫療物資到各大醫院的活動，被網友狂讚是「防疫女神」，還獲得蔡英文總統致電感謝。昨(6日)賈永婕曬出老公分享家中女兒吵架影片，可見她的富商尪無奈說：「一邊有人一直在講電話宣傳自以為是女神的豐功偉業⋯⋯一邊爭吵不休⋯⋯⋯」，而賈永婕兩個女兒的私密閨房也罕見曝光。

賈永婕2002年嫁給百億富二代學長王兆杰，近來賈永婕勤送物資一戰成名，卻自曝其實在豪門家中地位極低，走到哪講電話都會被老公和兩個女兒、一個兒子輪流嫌吵。最近她送物資到慈濟醫院，意外遇到證嚴上人替她加持鼓勵，讓賈永婕走路都有風，充滿光環，笑說：「我在婆家橫著走了啦，公公婆婆超愛上人的」。

賈永婕老公偷拍兩個女兒吵架。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

昨賈永婕曬出老公貼在私人臉書的影片，透露丈夫說：「拜託疫情再不退散，我就要耳中風了」，因為家中太太狂講電話宣告豐功偉業，另一邊兩個女兒又在房間裡大吵，王兆杰便突襲兩個女兒，可見他開了門後，安安、小羽便為借包包的事大吵不休，連王兆杰介入調解都沒用，兩個女兒還將戰火延伸到借衣服，雙方都不肯退讓。

賈永婕小女兒小羽背後可見爆滿的衣櫃，和床邊有兩把吉他。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

影片中可見安安床邊貼滿韓國女團BLACKPINK的海報，顯示出是小粉絲的秘密，而小羽床邊則有兩把吉他，小羽最後不讓安安彈，還生氣的把吉他從床上拿起放回架子上，兩人的衣櫃東西更塞到爆滿，由於安安長得太像媽媽，有人說：「笑死，母女吵架日常」，賈永婕澄清：「是女兒啦，我大女兒要瘋了！」其他爸媽網友也心有戚戚焉，說：「真的會花轟（發瘋），來人啊，快給姊姊一個同款包包」、「好可愛又溫暖的家。SO Sweet」、「沒關係啦～很正常，我家3姐妹，從小吵到大，可是感情越來越好」。

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