好萊塢女星史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)，因接演漫威英雄電影中的神盾局女特務「黑寡婦」而聞名全球，更為她推出了獨立電影《黑寡婦》，讓史嘉蕾攀上事業巔峰，而過去情路走得坎坷的她，去年10月與喜劇演員柯林約斯特(Colin Jost)完婚，今(7/7)又有好消息，史嘉蕾肚裡有寶寶了。

童星出身的史嘉蕾喬韓森，事業運一直比感情運來得好，已結過2次婚的她，去年10月梅開三度，甜嫁《週六夜現場》演員兼首席編劇柯林約斯特(Colin Jost)，兩人交往了3年才結婚，感情深厚，老公還婚禮都交給史嘉蕾策畫，他樂意乖乖配合，因為老婆品味比他好太多了，還說史嘉蕾是「夢幻的伴侶」。

據《紐約郵報》報導，史家蕾與柯林如今結婚8個月了，又有了喜訊，多方消息來源都指出，史家蕾懷孕了，且不是剛發生，而是已經懷孕有段時間了，但她刻意低調，即使為即將上映的新片《黑寡婦》跑宣傳，也幾乎都是用視訊連線的方式，而史嘉蕾把肚子藏得很好，完全沒有媒體發現。

事實上，如今在史嘉蕾肚子裡的，是她的二寶，她的第一任老公是「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)，但當時兩人都在拚事業，因此婚姻才3年就告吹，史嘉蕾30歲時嫁給了第二任老公法國記者羅曼達瑞克(Romain Dauriac)，婚後生下一個女兒，如今孩子已經6歲大，史嘉蕾才終於懷上二寶。