由藝人王怡仁捐贈的3台呼吸神器，已在日前送到為恭醫院，並已用上治療新冠收治病患。（謝明俊攝）

賈永婕1日送喉頭鏡給為恭醫院，院長陳振文代表受贈。（謝明俊攝）

賈永婕幫忙帶來柯佳讌準備的檸檬蛋糕給為恭醫院護理師，讓護理師們好感心。（謝明俊攝）

賈永婕到達為恭醫院受到醫護人員包圍，紛紛請求合影。（謝明俊攝）

防疫女神賈永捷1日風塵僕僕趕往苗栗份為恭醫院送醫材。（謝明俊攝）

賈永婕現身苗栗為恭醫院 贈送醫療器材及甜點 替醫護打氣

賈永婕跑遍全台送愛心 藝人好友紛紛出力幫忙

防疫女神賈永婕1日現身苗栗，為頭份為恭醫院及部立苗栗醫院帶來喉頭鏡等醫材，並帶來柯佳讌準備的檸檬蛋糕送給醫護人員打氣，受到為恭醫院醫護人員的熱烈歡迎，連續大喊「賈永婕！我愛你！」賈永婕1日連跑苗栗、台中、彰化等5家醫院送醫材，她說原本這些事都沒在她的計畫裡，她好希望明天就解封，如果有需要幫忙，就會盡量幫忙。

賈永婕在這1個月中，行跡幾乎跑遍全國各地大小醫院，她開著玩笑說，最初她只是送愛心便當給醫護人員，1、2個星期後就變成了全民女神！她跑過的地方和醫院已算不清楚了，很高興有許多好友來幫忙。

賈永婕1日的行程，包括苗栗頭份為恭醫院、部立苗栗醫院、台中部立豐原醫院、台中澄清醫院及彰化秀傳醫院等5所醫院。她這次攜帶的是「電子影像喉頭鏡」，送給為恭醫院的有2台，以及其它治療新冠的相關醫材。賈永婕一早從台北出發，原本預訂11點多就要到達為恭醫院，但因途中遇見車禍塞車，延遲了半個小時才到，結速為恭醫院行程，賈永婕一行又馬不停蹄地轉往部立苗栗醫院。

賈永婕表示，送醫材到頭份為恭醫院，是因日前聽到藝人好友王怡仁告知，苗栗為恭醫院很需要一些醫療器材，所以特別將王怡仁所捐助的3台呼吸神器「HFNC」先於日前寄送到為恭醫院。

為恭醫院接受到這3台呼吸神器後，隨派上用場，其中1台已經使用協助新冠收治患者治療呼吸困難問題。為恭醫院院長陳振文證實，有了呼吸神器確實可以讓患者治療過程更舒適，醫護人員也更好照護。

賈永婕1日到為恭醫院除了送醫材外，並且將藝人柯佳讌準備的檸檬蛋糕，以及其它人捐送的小點心，一起帶給為恭醫院醫護人員，為恭醫院許多女護士聽到賈永婕到達消息，興奮地放下工作來向賈永婕大喊「賈永婕！我愛你！」賈永婕聽了興奮大叫回應。多名女護士並希望和賈永婕合影，賈永婕都是來者不拒，並感謝醫護人員的辛勞。

賈永婕在場接受媒體提問時表示，她可能在月底有出國計畫，主要是送女兒出國念書，但她送完就回國，不會停留國外。跑醫院送醫材或是送愛心便當，原本都不在她的計畫裡，她好希望明天就解封，不要再做這些事了，但是如果大家有需要，她就會盡量幫忙。