民進黨今中常會，據轉述，有中常委關心民進黨民調支持度；民進黨祕書長林錫耀表示，5月疫情大爆發，民進黨支持度當時確實有受影響，但和國民黨還是有一段差距，國民黨「以疫謀亂」，不過國民黨也沒得到政治上好處，因為和民眾黨之間是競合關係，像蹺蹺板一樣，

據轉述，會中中常委對於民進黨支持度及紓困等問題相當關心；林錫耀指出，疫情、疫苗跟紓困是連動的，7月12日不管會不會降級，但會放寬一些管制，因為對餐飲、旅遊等產業衝擊很大。

他說，母親節過後，疫情來得又快又兇，民眾都很驚慌，國民黨趁機炒作疫苗不足的問題，民進黨支持度當時確實有受影響，但和國民黨還是有一段差距，國民黨「以疫謀亂」，不過國民黨也沒得到政治上好處，因為和民眾黨之間是競合關係，像蹺蹺板一樣。

他強調，網路上的攻防是團隊作戰，拜託公職們也幫忙多宣傳，對抗假消息。

至於公投，據轉述，林錫耀說，現在還是以疫情為重，等到疫情緩和，再慢慢做社會溝通。

據轉述，行政院政委黃致達會中報告表示，本週會宣布是否降級，一些會受影響的產業如餐飲業等，若疫情和緩，還是會有一些規定，例如梅花座、隔板等、營業時間規定等措施；至於政委唐鳳昨公布「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，截至今日上午8時，率先試辦的離島金門、馬祖及澎湖，今上午意願登記截止，約4500人登記。

據轉述，他在會中也強調，唐鳳預約系統已開始有假消息，希望大家能幫忙澄清。

此外，今會中，安排新竹市長林志堅報告疫苗施打狀況，林智堅表示，7月底會達到28％接種率；據轉述，桃園市長鄭文燦也表示，總統說7月底達到20到25％接種率，桃園應該做得到。

據轉述，會中中常委也對紓困提出不少意見，中常委立委何志偉建議，早市、夜市控制人流花費蠻大，希望經濟部補助；中常委台北市議員許淑華也建議，特定產業紓困應該延長。

對於林錫耀在會中提到民進黨支持度；民進黨發言人謝佩芬表示，林錫耀秘書長今天是因為有中常委詢問國內政治情勢時，以坊間近期政黨滿意度民調向中常委舉例說明。

謝佩芬說，民進黨面對民調的態度一貫是戒慎恐懼，尤其國內近期因為疫情突然變化，執政黨在防疫工作的挑戰相對變得嚴峻，完全不敢掉以輕心。

謝佩芬表示，民進黨對於坊間這些民調都會以如履薄冰的態度作為參考，但當前唯一的目標是儘速控制疫情，讓疫苗到位，提升施打率，早日讓疫情穩定，使全民恢復正常生活。這才是當前唯一，也是最重要的工作。