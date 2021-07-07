國民黨立委賴士葆指出，行政院長蘇貞昌一再誇耀台灣過去防疫第一、經濟第一、股票上萬點，然而現在經濟拮据困窘，不知道下一餐在哪裡的人比有錢去買股票的人更多。賴士葆認為，疫情的衝擊之下，貧富階級的差異更是加劇。

賴士葆指出，英國《經濟學人》針對全世界50個國家的防疫正常生活的指數（包含旅遊運輸、休閒娛樂、零售與工作）等項目，台灣名列第49名，倒數第2名，最後一名是馬來西亞。排名第1名是香港、第2名是紐西蘭。

此外，五月份全台失業率4.11％，創近八年來的單月最高紀錄，學者指出失業率恐怕還藏著更多黑數。暑假開始，又有28萬個新鮮人要加入就業市場，在這波疫情的衝擊之下，有很多中小企業甚至老牌企業早已無法再支撐，宣佈歇業，就業市場會更加艱辛。

賴表示，媒體報導有一家三口花60萬買商務艙飛美國，卻被迫換位子，因為有人花將近5百萬元包下整個商務艙，可以保證獨享安全的空中社交距離到美國打疫苗。疫情的衝擊之下，貧富階級的差異更是加劇，這只是被報導出來的冰山一角。

賴士葆質疑，蘇貞昌一再誇耀台灣過去防疫第一、經濟第一、股票上萬點。現在經濟拮据困窘，不知道下一餐在哪裡的人比有錢去買股票的人更多，除了憂心生活無著，還要擔心染疫，還要去搶打疫苗，悽惶的面對病死和餓死的問題是台灣人多數的面向。