兆勁(2444)6月合併營收達1.39億元，較上月減少1.63％，主要受到台灣苗栗竹南地區疫情加劇影響，加上整體網通產業仍持續面臨缺料、匯率價格波動，致使網通部分產品出貨短暫遞延。上半年合併營收達8.29億元，較去年同期成長11.76％，並改寫歷年同期新高。

展望110年第三季，兆勁維持審慎樂觀看法。目前旗下網通事業接單動能仍持續受惠於居家上班、遠距教學等新型態生活方式改變下保持暢旺，由於全球網通晶片爆發缺貨潮，供需失衡進一步使進料成本提高，加上新台幣匯率升值等因素，集團已針對網通事業主要客戶協議產品漲價，即將於第三季逐步顯現效益，並同步因應在手訂單狀況加大備料，以期積極消化訂單遞延並創造良好營運成長動能，另一方面，亦同步加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能。

兆勁表示，雖近期疫情升溫、整體網通產業仍持續面臨缺料情況等不利因素，但隨著旗下網通事業受惠民眾居家上班、遠距教學、以及線上娛樂等需求延續良好需求，且已於109年第三季完成增設測試設備並提高自動化生產比例，進一步拉升整體產能規模，帶動110年上半年網通事業營收占比較去年同期的80％攀升至95％，此外，憑藉集團透過與供應商長年良好合作關係，達到以合理價格原物料採購優勢，並同步建立其他零件供應廠商，經過客戶同意之後進行採購，有助於中和市場價格影響並創造整體營運正面挹注。

兆勁指出，集團定位為光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)IC設計公司，觀察2017年蘋果引爆VCSEL在手機市場的需求，到了2023年「3D感測」及「8K影像傳輸」將取代手機成為VCSEL應用的主流市場，2023年到2027年LEVER 4/LEVER 5智慧自駕車發展日益成熟後，將成為VCSEL主要的出海口。兆勁以開發設計及生產VCSEL晶片為主，主要應用於光通訊及精密感測兩大領域，現階段主要產品包括光通訊領域850nm 25Gbps及光感測與飛時測距領域940nm兩波長面射型雷射晶片，公司已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試，集團為量產及研發光速光通訊雷射晶片已於4月初正式租用台灣光罩子公司的艾格生科技廠房與購買其相關半導體生產設備及無塵室，並已與國內廠商合作向法商購置濕氧化爐設備，預計將於今年下半年進入試量產，正式跨入IC設計領域。