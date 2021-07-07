近年許多投資人對新興市場股市報酬波動可說是又愛又怕。施羅德股債增長收息產品經理蔡宛庭建議，新興市場擁有「3V」(Vccine、Valuation、Volatility)三大特色，預期在第四季能有所表現。

第一個V，Vaccine：新興市場疫苗接種率上升，可望在Q4重拾成長優勢。新興市場股市自去年第四季至今年2月中、表現優異超越成熟市場股市，主要由中國股市帶動，因為中國先爆發疫情，也先緩和疫情，中國今年第一季經濟成長年增率高達18%；然而隨後因為美國和歐洲加速疫苗接種，今年第二季與第三季經濟成長預期將由成熟市場領先新興市場。不過隨著除中國以外的新興市場開始接種疫苗緩和疫情，預期今年第四季新興市場經濟成長可望超越成熟市場。

第二個V，Valuation：新興市場價值面仍具優勢，可望吸引資金流入。在當前股市很貴的世界裡，新興市場價值面仍較其他股市具優勢。目前新興市場股市本益比平均為14.3倍，低於成熟股市的20.2倍，且歷史平均新興市場較全球股市折價25%，目前折價近三成，顯示新興市場本益比猶有擴張空間，如果有上述基本面的催化劑，預期新興市場可吸引資金流入而有補漲表現。

第三個V，Volatility：新興市場波動多，以精選標的和多元配置為宜。目前投資人最擔心的就是，在美國可能提前縮表和升息的環境下，新興市場可能會像2013年美國QE退場時一樣大幅回檔。然而施羅德投資團隊認為，新興市場股市今年受到的衝擊應會小於2013年。主要原因有三：(1)市場已經提前預期和反應縮表與升息；(2)預期聯準會將謹慎與充分溝通政策內容與時間點；(3)新興市場體質較2013為佳，其中最重要的是，新興市場整體經常帳在2013年是赤字，現在已經大有盈餘，因此預料吸收衝擊的能力已經大為改善。