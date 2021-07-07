台日協會長邱義仁日前說美國不會支持台獨，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）也明確表示，美國支持與台灣堅實的非官方關係，「我們不支持台獨，我們充分了解這議題極具敏感性」，國民黨立委賴士葆認為，這可能是因應下會期修憲委員會將召開，邱義仁跟美國聯手把台獨的底線畫出來。

賴士葆分析，立法院下會期將召開修憲委員會，很多民進黨立委連民進黨高層也管不住，就算不能提更改國號或是制憲的法案，但也不排除部分綠委還是可能提一些敏感的擦邊球修憲案，比如把領土「固有疆域」修掉，改成台澎金馬等，等於從法律上跟中國大陸完全切割。

賴士葆認為，邱義仁跟美國應該是有默契在放這消息，邱義仁此時會在前總統陳水扁的廣播節目上提美國不支持台獨這件事，應該是在「打預防針」，就是因為修憲快要開始了，才預先把底線畫清楚，就是不能做法理台獨。

至於白宮的發言，賴士葆認為，美國除了講給台灣聽，也是講給對岸聽，中國大陸立場很清楚，就是法理台獨他一定打，但對美國來說，最有利的是維持現狀，他們也怕兩岸緊張之下，真的擦槍走火打起來。

賴士葆表示，其實邱義仁就是要講給獨派聽，對民進黨來說，拿到政權比較重要，「用中華民國借殼上市，好用的很，老共不打，美國也接受，美國就是要維持現狀，美國講那麼清楚。」