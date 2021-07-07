5月疫情爆發重創全台各產業，國民黨今天偕同運將召開記者會，指油價在2個月內連漲8次，疫情後恐怕連帶物價上漲，另7月開始實施夏季電價，呼籲蔡政府苦民所苦，儘速凍漲油電，讓人民喘口氣，且應出手平穩民生用品價格；與會的計程車司機代表坦言，近2個月來營運直掉8成，希望政府能比照去年給予每月2000元油錢補貼，並將他們列為優先接種疫苗對象。

國民黨文傳會主委王育敏指出，全民身受新一波疫情衝擊，人民面臨通膨苦、就業苦、生活苦，今年消費者物價指數（CPI）已連續5個月上漲，5月CPI增率漲2.48％，打破歐美國家2％通膨警戒線，待疫情過後連帶牽動物價上漲，而5月的失業率高達4.11％，創近8年來新高。

國民黨文傳會副主委王鴻薇說，5月中旬疫情嚴峻，國際油價節節上升，從5月10日至7月5日連漲8次，但計程車、客運業者的營運大幅下滑，現在傳出老牌客運公司恐熄燈關閉，反觀經濟部日前核定，中油與台電年終獎金最高有4.4個月，真的有同島一命嗎？

「近2個月三級警戒以來，營運直掉8成」，台北市計程車商業同業公會理事長梁平良直呼，去年新冠疫情爆發，整年度營運收入驟減，市場營運降3成，今年計程車司機生意影響更嚴峻，政府補助不足每天營運收入，加上油價上漲更陷困境，希望政府拿出魄力凍漲油價，比照去年給予每月2000元油錢補助。

計程車運將金斌熙坦言，這段時間收入節節衰退，油價卻節節攀升，入不敷出，一天出門跑10小時，只領到6、700元；新北市計程車客運商業同業公會理事長林勝文與中華民國計程車駕駛員職業工會榮譽理事長陳春棟認為，目前僅北北基桃的計程車司機可接種疫苗，但其他縣市有可能會跨區載送，暴露在危險之中易成防疫破口，希望政府將全台計程車司機都納入優先接種對象。