花蓮一晚連9震！最近一起小區域地震發生在凌晨2:50分，規模3.3，最大震度花蓮縣3級。

花蓮地區7日晚間，從19:24至8日凌晨02:50，包含小區域共連9震，最近一起小區域地震發生在凌晨2:50分，規模3.3，深度只有5公里，震央在花蓮縣壽豐鄉，最大震度花蓮縣3級。

根據中央氣象局地震測報中心統計，7日最大規模5.4的地震出現在花蓮縣壽豐鄉，未來2到3天還會有規模3到4的餘震出現，為正常能量釋放，不過仍引起PTT鄉民熱烈討論，紛紛回應「怕爆」、「最近真的有點多」。

花蓮地區今晚19:24發生規模5.4的地震，震央位在花蓮縣政府南偏西方10.8公里處，花蓮縣壽豐鄉，地震深度僅7.6公里，最大震度出現在壽豐鄉鹽寮村的5弱，台北、新北、桃園、台中等地也都有1級以上。

對於6月以來，花蓮地區已經出現數十次規模超過4的有感地震，讓眾人覺得不尋常，尤其今晚連8震後，PTT鄉民怕爆，不少人紛紛留言回應「花蓮餘震很多，怕爆」、「很多地震內」、「一直震、一直震」、「很煩耶...花蓮螢幕一直晃」、「一天來幾次？」、「哥吉拉要出來了」。

地震測報中心課長邱俊達表示，今晚最大震發生在晚間19時24分，測得最大震度在花蓮縣鹽寮5弱，台北與台南同樣測到1級震度，發生原因為歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞，菲律賓海板塊逐漸向下隱沒，花蓮因此為地震好發區，預估餘震還會持續2到3天，規模約3到4左右，都屬於正常能量釋放，不用過度恐慌。