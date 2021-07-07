近日花蓮地區相當不平靜，今晚(7日)晚間7點25分，再度發生規模5.4地震，震央位在花蓮縣政府南偏西方10.8公里處，也就是壽豐鄉陸地上，深度僅7.6公里。

各地震度方面，最大出現在壽豐鄉鹽寮村的5弱，其餘花蓮多地4級，秀林、太魯閣與南投、彰化3級、宜蘭、台東、桃園、新竹、苗栗、雲林2級，雙北、高雄、台南、新竹、嘉義1級。

自上個月以來，花蓮地區已經出現數十次超過規模4的有感地震，其中6月11日最為驚人，3分鐘連兩震、一個下午就出現4次有感地震，且都為淺層地震，震央也全都在壽豐鄉。