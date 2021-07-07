長榮今(7日)「二次入獄」分盤交易，每20分鐘撮合一次，股價開低，經過一上午的掙扎，尾盤還是被打到跌停，收在202元，萬海一度跌停，就連早盤股價創新高的陽明也被拖累，股價一度失守200元，差一檔就跌停，終場收在210元，台股在航運族群遭遇亂流下，指數一度跌逾150點，台積電在最後一盤拉高3元，收在594元，上漲2元，加權指數終場下跌62.38點，收在17850.69點，成交值5841億元。

周二美股道瓊工業指數收跌208.98點，那斯達克指數則是再創新高，台股開盤小跌11.82點，以17901.25點開出，電子股以PCB與被動元件族群表現亮眼，傳產由水泥、造紙、玻璃等族群支撐，指數雖幾度力爭上游翻到平盤之上，但在航運族群遭遇亂流下，指數開低走低，尾盤一度來到17756.82點，下跌156.25點。

航運類股今仍吸引逾3成的市場資金，成交量排名第一的是5月營收亮眼的陽明，成交量超過60萬張，長榮今起被列入第二次處置股票，每20分鐘撮合一次，開盤以215.5元、下跌8.5元開出後，股價雖一度試圖往上，但尾盤終究不敵，在12點40分那一盤亮燈跌停，來到202元，拖累股價原本走高的陽明、萬海也由紅翻黑，萬海一度也被打到跌停，股價來到266.5元，終場以276.5元作收，跌幅6.59%，陽明原本早盤股價創234.5元的新高，尾盤一度差一檔跌停，收盤為210元，跌幅3%，貨櫃三雄翻船也讓大盤指數一度下殺。

台積電開盤雖下跌2元，開在590元，盤中一度翻紅至594元，聯電、聯發科股價也在平盤附近震盪，聯電旗下的IP廠智原則是股價早早亮燈漲停，來到91.8元，聯電收在53.6元，上漲0.2元。

受疫情衝擊的觀光族群看到微解封有望，題材提前發酵，逆勢大漲，華園、六福、遠雄來、夏都、鳳凰等都收在漲停，王品也有7.45%的漲幅。另外，高端6日公告將到友邦巴拉圭進行三期臨床試驗，股價早盤一度漲逾8%，帶動基亞、云辰等股價走揚。