聯電(2303)今天召開股東會，據目前客戶預估的訂單狀況來看，聯電至今年底產能利用率都將維持滿載，今年產品平均售價將如預期較去年上揚大約10%。

聯電今天召開股東常會，基於防疫考量，取消交通車接駁，並落實出席股東實名制填寫健康申報聲明，現場還安排4個區域同步連線進行。

雖然最近智慧型手機等產品銷售有雜音，但對晶圓代工廠來說，依舊是供不應求，且代工價格持續看漲，整體產業前景樂觀。

聯電第2季客戶需求強勁，產能滿載，受惠較佳的匯率，季營收達509.08億元，季增8.09%，增幅優於預估的5%至6%。

聯電表示，目前客戶需求依然強勁，據客戶的訂單狀況，公司到今年底產能利用率都將維持滿載水位，加上持續優化產品組合，28奈米製程比重將增加，對產品平均售價將具正面效益。今年產品平均售價將如預期較去年上揚10%左右。

聯電今年擴大資本支出增加產能，關於產能擴充規畫，中國大陸12吋廠聯芯將於今年中達到第一階段滿載目標，月產能達2.5萬片。台灣南科晶圓12A廠的P5月產能將擴增1萬片，新產能將於明年陸續開出；P6也將建置月產能2.75萬片，預計2023年第2季生產。預計隨著新產能逐步到位，明後年具備營收與獲利成長的新動能。