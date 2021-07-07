中共慶祝建黨百年前後網路謠傳中共解放軍不尋常動態，然而細察發現有部分真實、部分假新聞，其中尤以6月3日、7月4日日媒TBS新聞報導共軍3架「獵鷹1號」的攔截、圍捕美軍1架RC-135U電子偵察機最為聳動，有關近期共軍軍事動態茲分析如下以安國人民心：

近期台灣網路瘋傳大陸互聯網引述日媒TBS報導，凌晨日本TBS電視台突然緊急插播情況通報稱：美空軍1架RC-135U電子偵察機從日本沖繩嘉手納基地前往中國東南沿海進行慣例的抵近偵察。距離中國東部戰區福建霞浦空軍基地不到55海里的空域，突然遭遇中國空軍3架電子反偵察機「獵鷹1號」的攔截與圍捕，引發爭議。

編劇者，於引述報導前，還特別提出其7月2日為了保密和真實的說明情況，所引用的資料全部為美軍和國際媒體資訊。然該編撰者，基本上只是將幾個事件亂兜，未依美偵察機公開動態、共軍防空抗擊任務、戰術等實況分析報導，而組合成一齣軍事科幻小文。

首先，筆者依據長期觀察解放軍動態之經驗，會針對這位編劇者所提及的時間、單位進行廣泛、前後的檢視，大陸「南海戰略態勢感知」於7月初，是否有反映美機沿著福建沿海抵近偵查？答案是無。符合美空軍RC-135U電子偵察機上述動態者，為6月3日，可見編劇者將整個時間往後延遲一個月。當然，豐富與聳動的劇情，可增加文章的點閱率，其實明眼人一看便知為假訊息。

其次，世界各國空軍或海航兵力，均有一個自己國家為主向外延伸的防空識別範圍。就亞洲地區，中、日、韓、台等均有自己所規範的防空識別區，也就是不明國籍或軍用飛機進入自己的識別範圍內，均會派空中兵力前往識別與監視。只要對方，無敵意、未影響地主國演訓與飛行安全及遵照國際法、未進入他國領空12浬範圍，均不會刻意如編劇者所稱之進行圍捕行為。

依據共軍防空抗擊任務，反偵察、反襲擾、反空襲、反空降等4個類型，此次美軍偵察機抵近大陸沿海進行偵蒐任務，符合共軍反偵察要項，通常採取防護、驅離和「軟」對抗（或稱軟殺，分主動式與被動式干擾2種）方式實施反偵察。因為，美軍偵察機符合國際法、未進入大陸領空、未掛載武器、並非具敵意者。世界各國面對這類型戰略型電子偵察機或情報船，最快最方便的因應方法，就是在己方情監偵取得對方動態路徑前，通知地區內各軍事單位保持通訊靜默及管制無線電波與雷達波等措施進行防護外，在航機進行識別與在旁監視；更何況美機的起飛地、飛行路線往東海橫向、共軍應有掌握其無線電塔台管制、雷達波等情資，共軍早就做好因應，不需要針對一架無攻擊能力的美軍偵察機進行圍剿。

最後，依據韓國情報部門判斷，大陸「獵鷹1號」電子反偵察機，是由殲16機進行改良。目前解放軍一線空軍與海航兵配備之殲16機，可加掛電子莢艙，型號殲16D（D指的是漢語Dian，電），只有少數機型，僅可對己方空中戰術編隊，進行局部空中電子防護與干擾；相對，要對美空軍戰略型RC-135U電子偵察機進行遠端干擾，能力非常有限。

因為，共軍目前並無戰機，具類似運8遠干機，這種擁有高功率、且特殊專責電戰能力，可對美機進行廣泛的空中主動式干擾。簡言之，中、美之殲16D型、RC-135U型機，前者屬戰術型電子作戰機、後者屬於戰略型電子偵蒐機。中共因應不具有攻擊性的美軍偵察機，沒有必要以3架戰機的兵力，在國際空域進行驅離；通常以戰機對美偵察機進行監視任務即可。

如大陸要對美機進行專業性的電子干擾，要像6月15日共軍組織28架戰機在台灣西南迄東南空域進行演訓情況，其中運8遠干機隨戰轟機出島鏈，進行對敵空中戰場干擾及編隊防護任務。然前述日方自衛隊未反映共機情況，可見此編劇者，穿鑿附會、用情至深。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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