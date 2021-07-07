7日根據最新統計，韓國新冠新確診數創半年多來新高，使得韓股開低走低，目前在3,284.51點，下跌20.7點或0.63%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

三星電子跌0.74%，SK海力士也跌1.6%。同時，LG化學跌0.69%，Naver卻漲1.22%。

根據韓國官方最新數據，當地新冠疫情有加溫趨勢，7日傳出每日新染疫者激增至2020年12月下旬以來最高數目。因此，韓國政府也將目前正在大首爾地區實施的社交禁令，再多實施一個星期。Bookook證券認為，市場擔憂疫情再起，韓股繼前一日收新高後，獲利回吐賣壓不小。

7日，韓國三星電子預估，自家手機在第2季賣得雖不是很理想，但半導體產品卻很火紅。因此，營益利益估為12.5兆韓元約110億美元，年增率高達53.4%。

一美元可兌1,136.1韓元，韓元貶值0.56%。2021年迄今，韓元兌美元已貶4.4%。

韓國3年期公債殖利率下跌4.8基本點至1.417%，而10年期的也下跌7個基本點至2.05%。