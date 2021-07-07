美股道瓊、標普500指數走跌，台股加權指數7日開低在17901.25點，航運股指標股陽明（2609）因5月獲利亮眼，股價早盤再創新高，股價衝高至233元，散裝航運四維航（5608）恢復正常交易，股價直奔漲停板價，航運股整體成交比重逾50％，資金仍集中在航運股。

中概科技類股、金融與石油族群下挫，拖累道瓊工業平均指數、標準普爾500指數6日雙雙走軟，但那斯達克指數在亞馬遜的帶動下，逆勢刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數7月6日終場下跌0.6％（208.98點）、收34577.37點。那斯達克指數上漲0.17％（24.32點）、收14663.64點，創歷史收盤新高。費城半導體指數下跌0.24％（7.91點）、收3307.92點。

元富投顧指出，大盤周線七連紅，並一舉突破18000點，短期漲幅已大情況下，有可能拉回換手整理，目前月線已提高至17500點，只要美國聯準會（Fed）在7月份不縮減量化寬鬆（QE），美股保持多頭格局，台股短線整理後，依然是類股輪漲，走勢驚驚漲格局。

元富投顧指出，航運股不再一枝獨秀，市場資金有擴散到其他族群上，這是比較健康走勢，尤其第三季是電子股旺季，有了電子族群加入，大盤整理過後，仍有機會再挑戰高點。