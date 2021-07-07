林漿紙大廠華紙(1905)表示，暑期向來為需求淡季，預期暑期後可望有向上趨勢、第四季旺季進一步提升。公司擴張終端產品產能，降低營運受原物料價格波動影響，花蓮非塑食安新廠預計本月底落成，桃園觀音廠預計下半年加入生產營運，將有助推升營運成長動能。

華紙股價5月中下探18.15元波段低點後止跌回升，今（7）日持平開出後一度走跌，但隨後在買盤敲進下翻紅，勁揚4.98％至31.6元，創2000年5月中以來逾21年1個月高點，早盤維持逾3.5％漲幅，三大法人本周迄今買超達3002張。

華紙受惠市場需求轉強帶動國際漿價谷底強彈，營運於去年第四季轉虧為盈，2021年前5月自結合併營收93.35億元、年增達22.48％，改寫同期次高。首季歸屬母公司稅後淨利0.94億元，每股盈餘（EPS）0.09元，雙創近2年半高點。

華紙尚未公布6月營收，5月自結合併營收19.2億元，雖月減0.87％、降至近3月低點，仍年增35.22％，稅前獲利2.12億元、年增近16.67倍，稅後淨利2.11億元、年增達18.18倍，每股盈餘0.19元。

華紙纖維材料事業部總經理暨發言人陳瑞和表示，6月國際漿價大致持平，短纖每噸約780美元、長纖約980美元，7月報價尚未明確開出。由於暑期向來為傳統淡季，預期需求在暑假後可望有向上趨勢，第四季傳統旺季進一步提升。

資本支出方面，華紙主要擴張終端產品加工線，花蓮廠興建的非塑食安用紙新廠預計本月底落成。而去年購入桃園觀音廠規畫打造為非塑材料發展基地，目前已有部分設備改造中，預計下半年加入生產營運行列，將有助推升營運成長動能。

華紙表示，今年國際經濟及疫情仍有眾多不確定性，除了持續加強原料來源，提高生產效率、降低成本外，將更專注於非塑產品與食安包裝用材料的全球行銷與拓展，持續研發具高附加價值的新產品，擴大現有產品的應用市場與強化服務，以提升市場競爭力。