元太(8069)今天舉行股東常會，董事長李政昊指出，彩色電子紙已在2020年推出，預期各類彩色應用將陸續於2021年開始發酵，他在會中回覆小股東詢問指出，元太是疫情受益者，因為疫情帶來數位轉型需求，元太產品包括電子書、電子筆記本及貨價標籤表現不錯，因為成長超過預期，現在最大挑戰是如何把原料拉進來，對於公司明後年展望審慎樂觀。

2020年全球受新冠肺炎疫情影響，元太積極超前佈署，受惠後新冠肺炎疫情所造就的宅經濟效應及遠距教學，帶動電子書閱讀器(eReader)與電子紙筆記本(eNote)等兩項業務成長，2020年合併營收153.6億元創下近7年新高之外，營益率12.0％及淨利率23.4％同創9年來高點，稅後淨利36億元，每股稅後盈餘3.18元。今天股東會並通過發放2.7元現金股息。

2020年元太推出彩色印刷電子紙技術E Ink Kaleido，導入於彩色電子書閱讀器與彩色電子紙手機，元太更進一步，推出色彩表現更佳及尺寸較大的彩色印刷電子紙，以因應生態圈夥伴產品設計及市場需求，以大尺寸的彩色電子書閱讀器與電子紙筆記本產品，帶動下一波換機潮，延續業務成長動能。

零售(Retail)應用中，在全球許多城市以封城防堵疫情，並讓零售通路賣場工作人員顯著減少情況下，電子紙貨架標籤(ESL)具動態顯示功能並可即時同步線上線下的價格促銷變動，大幅取代傳統需藉人力經常更換的紙張標籤，而為零售通路帶來顯著的營運效益。發展已久的新零售營運模式於疫情之推波發酵下，零售業者不僅加速導入安裝電子紙貨架標籤而為零售應用灌注成長動能，同時更積極導入更多顏色於各類零售應用場景。