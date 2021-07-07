位在花蓮豐濱鄉，東海岸熱門打卡景點之一的「雙心石」心碎了！豐濱鄉清潔人員今前往石門班哨角休憩區進行清潔工作時，發現雙心石右心破損斷裂，鄉公所人員趕抵現場後隨即拉起封鎖線，由於「雙心石」已逾10年，初步研判應受颱風外圍環流及近日地震不斷影響，自然斷裂破損。
石門班哨角休憩區位在台11線60.5公里處，其中熱門打卡裝置藝術「雙心石」為大理石雕作品，豐濱鄉公所先前配合休憩區的營建工程，發揮創意，特置一座裝置藝術，美化環境之餘，亦能吸引遊客前往朝聖。
不過近期受疫情影響，豐濱鄉內許多易聚集人潮的景點皆暫不開放，沒想到豐濱鄉清潔人員今天早上8點多到石門班哨角休憩區打掃時，發現「雙心石」右側的「心」破損斷裂，趕緊回鄉公所處理。
豐濱鄉公所趕緊派員前往現場勘查，並拉起封鎖線，豐濱鄉公所秘書鄭立渝研判「雙心石」斷裂的原因可能因「煙花」颱風過境，沿海受外圍環流影響，出現超大陣風，加上近日地震不斷，應是自然斷裂，而非人為破壞。
鄭立渝難過表示，「雙心石」裝置藝術已超過10年，上周去看它還好好的，沒想到昨天半夜就碎了，因為破損之處無法接回，完整未破損的部分將會移到合適的地方，「雙心石」原地則會邀集在地藝術家，結合在地特色及元素，以新型的愛心方式，替休憩區重新裝設裝置藝術。
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