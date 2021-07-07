豐濱鄉石門班哨角休憩區的雙心石的右心疑因受颱風外圍環流及近日地震不斷影響，自然斷裂破損。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

豐濱鄉石門班哨角休憩區的裝置藝術「雙心石」為大理石雕作品，是不少遊客前往東海岸時，必前往的熱門打卡景點。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮豐濱鄉，東海岸熱門打卡景點之一的「雙心石」心碎了！豐濱鄉清潔人員今前往石門班哨角休憩區進行清潔工作時，發現雙心石右心破損斷裂，鄉公所人員趕抵現場後隨即拉起封鎖線，由於「雙心石」已逾10年，初步研判應受颱風外圍環流及近日地震不斷影響，自然斷裂破損。

石門班哨角休憩區位在台11線60.5公里處，其中熱門打卡裝置藝術「雙心石」為大理石雕作品，豐濱鄉公所先前配合休憩區的營建工程，發揮創意，特置一座裝置藝術，美化環境之餘，亦能吸引遊客前往朝聖。

不過近期受疫情影響，豐濱鄉內許多易聚集人潮的景點皆暫不開放，沒想到豐濱鄉清潔人員今天早上8點多到石門班哨角休憩區打掃時，發現「雙心石」右側的「心」破損斷裂，趕緊回鄉公所處理。

豐濱鄉公所趕緊派員前往現場勘查，並拉起封鎖線，豐濱鄉公所秘書鄭立渝研判「雙心石」斷裂的原因可能因「煙花」颱風過境，沿海受外圍環流影響，出現超大陣風，加上近日地震不斷，應是自然斷裂，而非人為破壞。

鄭立渝難過表示，「雙心石」裝置藝術已超過10年，上周去看它還好好的，沒想到昨天半夜就碎了，因為破損之處無法接回，完整未破損的部分將會移到合適的地方，「雙心石」原地則會邀集在地藝術家，結合在地特色及元素，以新型的愛心方式，替休憩區重新裝設裝置藝術。