永大(1507)今天舉行股東常會，是再次更換經營權後，由日資公司主導的第一次股東會，會中通過盈餘分配案，每股配發現金股利1.9元。

永大2020年集團合併營收153.19億元，營業利益12.68億元，淨利歸屬母公司13.09億元，每股盈餘3.2元，較2019年2.3元成長39％，主要歸功於「前朝」在大陸經營成功讓營運谷底回升。

2020年受疫情影響，全球經濟成長放緩，永大中國以靈活多樣的經營模式，調整行銷組織結構，全年訂單24,433台，相較於同期成長33％。

台灣永大則受惠於低利環境及台商回流效應，2020年訂單亦呈雙位數成長，同時結合防疫概念積極研發電梯物聯網及智能電梯系統E-PASS，推出多種對應產品以提供客戶更多的服務與保障。

面對2021年疫情不斷變化的挑戰，永大採取積極的行銷策略，調整產品結構並推動成本合理化，預期2021年銷售數量為19,970台，較2020年成長33％。