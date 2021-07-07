今晚地牛翻身翻不停，根據中央氣象局地震測報中心統計，今晚最大震5.4出現在花蓮縣壽豐鄉，民眾紛紛表示「很有感」「以為只是頭暈」，地震測報中心預估，未來2到3天都會有規模3到4的餘震出現，為正常能量釋放，民眾不用太驚慌。

地震測報中心課長邱俊達表示，今晚最大震發生在晚間19時24分，震央位於花蓮縣政府南偏西方10.8公里，即花蓮縣壽豐鄉，地震深度7.6公里，芮氏規模5.4，測得最大震度在花蓮縣鹽寮5弱，台北與台南同樣測到1級震度，發生原因為歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞，菲律賓海板塊逐漸向下隱沒，花蓮因此為地震好發區。

邱俊達指出，本次5.4震之後還有3次餘震，預估還會持續2到3天，規模約3到4左右，屬正常能量釋放。

根據震度致災程度，震度4級地震房屋會明顯搖晃，5弱起的地震有造成牆壁龜裂、物品掉落機率，5強以上就會引起磚牆崩壞等災害，6弱以上就可能導致部分房屋倒塌。