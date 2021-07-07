最新一批政府購買的62.6萬劑AZ疫苗今天下午抵達。蔡英文總統今晚表示，隨著疫苗的供應逐漸穩定，現在各縣市都在全力施打疫苗，過程中也持續根據民眾的需求，及時做出修正。她強調「打疫苗不會造成基因突變，該打的時候就去打！」

近日網傳打疫苗會造成基因突變，蔡英文在臉書表示，「所有參與第一線施打工作的同仁都辛苦了」。但令人遺憾的是，不論是AZ還是Moderna，都遇到層出不窮的假訊息。就連「打疫苗會造成基因突變」這樣的謠言，即使指揮中心和專家學者再三強調「疫苗不會改變基因」，也還是繼續擴散。

她說，假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打，讓台灣無法達到集體的防護力。所以她要再次拜託大家：如果在生活中，有看到、聽到可疑的訊息，「請透過疾管家 LINE＠官方帳號查證，並幫忙澄清說明，這樣防疫工作才能更順利」。

蔡英文呼籲民眾，請一定要鼓勵家人朋友，踴躍施打疫苗！越多人施打，我們就離恢復正常生活越近！