新冠肺炎疫情持續，大家最殷殷企盼的就是疫苗了，南投縣6日再收到中央配發的2萬300劑莫德納疫苗，總計獲配發3萬4300劑莫德納，現階段南投縣正為74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種疫苗，將持續至11日止，將視接種狀況，下修年齡層，開放施打。

南投縣衛生局表示，截至6日止，本縣共獲得新冠肺炎疫苗7萬7540劑，接種人數，4萬9432人，疫苗使用率63.8％，占本縣18歲以上人口比例11.7％。其中第六類，75歲以上長者（原住民65歲以上）累計接種數1萬8945人。孕期婦女，累計接種數216人。第八類，65-74歲以上長者（原住民55-64歲）累計接種數4千308人。

南投縣衛生局指出，本來預期莫德納疫苗，施打狀況會較踴躍，以6日來說，總計發出新冠肺炎接種通知單679人，但ㄧ整日來接種的僅338人，接種率50％，若以7月3日起計算至6日止，開放74歲至85歲長者（原住民64至75歲者）接種莫德納疫苗，共發出通知單1萬5929人，累計接種7千516人，接種率約在47％。

衛生局表示，由施打狀況看見，約有半數長輩接到接種通知書，但卻沒來施打，提醒疫苗得來不易，有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗，請民眾一定要來打，並將施打狀況，下修施打年齡，希望盡快讓65歲以上長輩都能打到第一劑疫苗，並請民眾按照通知時間接種，請勿提早前往，以避免久候造成群聚。