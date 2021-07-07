台中市7日起一連三天在全市67處快打站為70歲以上長輩、60歲以上原住民施打疫苗。（馮惠宜攝）

中央撥配台中9萬1420劑莫德納疫苗，台中市7日起一連三天於全市64處「疫苗快打站」為70歲以上長輩、60歲以上原住民及五大專案對象施打，市長盧秀燕上午前往北屯區東山高中視察表示，長輩們施打意願非常踴躍，預估這一波疫苗施打率可能突破6成。

盧秀燕在東山高中快打站逐一了解施打流程，從報到及掛號區、等候區、注射區到領取「COVID-19疫苗接種紀錄卡」等，現場井然有序、動線分流順暢；唯因為人潮眾多，加上天氣炎熱，不少長者也向她抱怨「等很久」！

盧秀燕表示，7日是莫德納疫苗大規模施打首日，主要開放70歲至74歲長輩接種，現場看到民眾施打意願非常踴躍，等候人潮甚至有點爆滿，觀察應是長輩們看到前一波莫德納疫苗注射結果相對安全，讓他們對莫德納疫苗有信心，因此報到率非常高，甚至有很多人提前去等候施打；因應市民殷切需求，她已指示全市64個快打站視情況加開教室，讓民眾有更舒適的等候環境，並感謝市民朋友的耐心等待與配合，也感謝防疫人員的辛勞。

針對媒體詢問台中榮總醫師呼籲開放「爽約劑」施打議題，盧秀燕指出，先前長輩對疫苗接種意願低落，可能因為上一批長輩開放施打年齡層偏高，加上對施打AZ疫苗有疑慮，才會出現殘劑，但依7日打氣看來，莫德納疫苗剩餘的可能性很小，市府會持續觀察施打狀況，若疫苗有剩會往下開放年齡層接種。目前台中疫苗施打數為27萬8928人次，其中75歲以上長輩施打率約5成8，六都排名第三，她預估70歲至74歲長輩施打率會更高，有可能突破6成。