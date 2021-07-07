社會局出動交通車接送山城獨居長輩施打疫苗，讓長輩備感貼心。（社會局提供）

台中市67個疫苗快打站，今天開放70歲到74歲長者接種莫德納疫苗，各站打氣十分旺盛。南屯區長林秋萬指出，惠文國小快打站上午8時就湧入近20名長者等候，提早在8點10分由醫師施勝桓評估後，8時20分就提前開打；萬和國中快打站第一小時造冊180人，接種130人，打氣十分旺盛。

南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站原本是預計今天上午8時30分開打，但在8時已湧入近20名長者等候接種，經與駐診醫師施勝桓商量，提前於8時10分，由醫師施勝桓評估後，8時20分提前開打，第一小時已有120接種，推估打氣約有65％以上。

衛生局指出，台中市75歲以上長者，已接種7萬8985人。今天起三天將年齡層向下施打，開放70歲到74歲長者（原住民60歲到64歲）接種，共設置67個快打站造冊，民政系統與里鄰長都已發放疫苗接種通知書，接種者免預約，依通知書時段到場。

社會局表示，為方便高齡長輩到快打站施打疫苗，具身障資格的長輩，可預約免費復康巴士；失能長輩可申請衛生局長照交通接送；持「敬老愛心卡」搭乘計程車，單趟有85點補助。針對沒有交通接送資源的獨居長輩，社會局主動媒合立林長青事業交通車，特別感謝立林總經理詹詠薇公益不落人後。