中央將台南市幼兒園及課後照顧中心人員納入公費疫苗優先接種第7類人員，台南市8日下午起至12日上午止將分三處地點施打，教育局指出，將依幼兒園和課照中心所在區域，按分配時段至指定集中施打地點施打。

台南市長黃偉哲表示，第7類公費疫苗優先施打對象中的高中職以下學校及幼兒園教育人員，都是與學童密切接觸教育人員，尤其是幼兒園和安親班教育人員，無論平日或寒暑假都是家長需仰賴和托育的對象，中央將之列為優先施打對象，不應被視為特權。

教育局長鄭新輝表示，幼兒園及課照中心人員公費疫苗施打對象的疫苗預計8日將運至台南，教育局和衛生局已依中央核定的施打名冊，完成各施打地點的規畫，為快速完成施打並避免群聚，採分區、分時段、定點施打方式進行安排，每10分鐘安排接種約80人，集中施打地點包括：東區復興國中、善化慈濟聯絡處、新營體育場。

鄭新輝表示，各施打人員係依各幼兒園和課照中心陳報名冊，經中央檢核通過後建立的施打名冊，含本市各公私立幼兒園教職員工6252人、兒童課後照顧中心服務人員192人，合計6444名。

為避免有誤闖者或過度集中造成擁擠，教育局已事先公告各幼兒園施打名單及較精確的指定施打時段，各課照中心人員也已公告在全國兒童課後照顧服務中心資訊網，請各機構主管務必轉知所屬人員知悉，並依安排時間和地點前往施打。

教育局表示，本次專案施打對象皆需經中央教育部及疾管署核定，尚未列入施打對象的人員，將由中央統一規畫並排入第二階段（預訂於8月5日）造冊。由於補習班尚不屬本次施打對象，提醒業者勿前往，後續若有施打訊息，教育局一定會立即公告讓各補習班知悉。