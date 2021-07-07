由政委唐鳳領軍開發的全國性新冠肺炎疫苗預約施打系統，率先在離島試辦，未來目標全台開放使用，本島民眾也可先登記接種意願，不過，此舉引發不少民眾爭論。台北市議員羅智強今(7日)在臉書批，登記搶心酸，看到殘劑之亂丶預約之亂，「政策做得七零八落」。

羅智強指出，「疫苗施打意願登記系統」上線第1天就破百萬人登記，也看到有網友發文，開心的說登記成功，但問題來了，登記成功不代表預約成功，根本就沒有疫苗可打，讓百萬民眾搶心酸。

談到日前的開放殘劑施打狀況，羅智強說，當時中央也缺乏說明，讓民眾誤以為有搶有機會，但實際上診所每天的殘劑最多不過5至6人，電話卻打爆基層診所，醫院被責難「為什麼沒殘劑？」而這一次中央新系統依然狀況連連。

羅智強指出，「明明澎湖丶金門丶馬袓先試辦，卻連台灣民眾也能預約，讓搶到的人空歡喜一場，看到殘劑之亂丶預約之亂，政策做得七零八落，這樣的政府，買疫苗買到世界倒數，也是可想而知」。

有關「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，指揮中心先前說明，其設計目前為開放全國第9、10類對象民眾進行疫苗施打意願登記，故不限金馬澎地區登記意願；但完成意願登記者，須符合當時公布開放預約的接種年齡及資格條件，系統平台會按疫苗分配情形以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

指揮中心表示，本次以離島金門、馬祖和澎湖先行試辦意願登記及預約接種，未來將再逐步開放到全國，截至今日8時，全國已有約148萬符合第9、10類接種對象完成意願登記，其中離島金門、馬祖及澎湖的意願登記人數約為4500人。