台中7日首度開放70歲以上長者施打莫德納疫苗，市府一連三天共啟動64個快打站進行大規模接種。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕特別至東山高中快打站視察。（馮惠宜攝）

台中市7日本土、境外、社區快篩皆零確診，市長盧秀燕於線上記者會向市民報告再度「三零」的好消息，由於台中今日首度開放70歲以上長者施打莫德納疫苗，各快打站「打氣很旺」，統計至昨晚10時止，全市已接種人次破28萬2千，約占全市1成左右；她也承諾，第二劑AZ疫苗將陸續到貨，市府屆時將提供滿10週以上欲施打第二劑AZ疫苗的民眾施打。

盧秀燕表示，7日是莫德納疫苗大規模施打首日，主要開放70歲至74歲長輩接種，市府一連三天共啟動64個快打站，她也特別至東山高中視察，雖發現部分快打站出現動線安排不夠周詳、電腦突然當機等零星問題，「不好的地方就改進」立即調整，一定做到讓大家滿意。

盧秀燕表示，統計至下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70-74歲的長者有2萬3891人，佔此年齡層長者人數10萬7800人來看，首日施打率已達22％，但為讓大幅排隊的情況減少，市府分三天分流施打，單就首日通知的70-74歲長者人數共4萬2605人來看，施打率也突破56％，施打踴躍。

另外，7日上午75歲以上長者共有509人施打，60歲以上的原住民長者施打人數也有270人；而中市孕婦的施打人數累計為3549人，自開放施打以來施打率已達2成，施打率逐步增加中。

衛生局長曾梓展表示，AZ第二劑疫苗7日到貨1800劑，除配送14家專責醫院提供各院施打第一劑已滿10周以上的員工外，另請4家專責醫院台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院對外開診，提供滿10周以上欲施打第二劑AZ疫苗的民眾施打；另一批AZ第二劑疫苗預計將於7月13日到貨4100劑，屆時會視疫苗到貨量，請專責醫院適時開放門診提供第二劑疫苗服務。

曾梓展也提出AZ第二劑施打「四點提醒」，一、至少間隔10週以上，據衛生福利部疾病管制署110年6月26日新聞稿說明，AZ疫苗在10周至第12周後施打效益最佳；二、欲施打第二劑AZ疫苗的民眾攜帶黃卡；三、勿混打莫德納疫苗；四、可至台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院預約。