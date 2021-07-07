滿心（2916）7日股東會通過配發現金股利1.5元，為近十年新高，滿心董事長李俊良表示，百貨零售去年因疫情影響，導致3、4月業績偏低，但下半年在政府振興方案與無法出國有利購買進口服飾挹注下，滿心去年營收獲利雙創新高，今年這波疫情衝擊更深，仍充滿不確定性。

李俊良說，今年3、4月營收均呈大幅度成長；首季財報獲利0.38億元、EPS來到0.7元，優於去年同期，儘管4月營收大幅成長逾五成，但5月受疫情三級衝擊衰退逾三成，累計前5月成長逾18％，但6月衰退更深，疫情變化仍是今年最大的不確定因素。

唯根據日本防疫升級與解封降級前後的零售表現為例，滿心全台逾百個銷售店舖分佈於百貨、購物中心、outlet商場等，不同客層多元通路銷售，相對影響節奏不一樣，以這次疫情升級防疫來說，最先受創是百貨，但如果解封，率先受惠人潮回流還是以outlet、購物中心居多，估計7月下旬如解封，8月父親節就有人潮陸續回籠，對下半年景氣，目前是持平以待。