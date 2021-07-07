磨床大廠福裕事業去年營收受疫情影響而下滑，每股虧損擴大為0.51元，今（7）日股東會決議不分派任何股利外，全面改選4席董事及3席獨董，隨後董事會推舉張寶銘續任董事長、張寶源續任副董事長。張寶銘表示，福裕未來將著眼具有遠景的電動車及半導體產業。

福裕去年合併營收11.17億元，本期淨損0.39億元，每股虧損從前年0.16元增加至0.51元。福裕持續接獲大陸及台灣客戶訂單，今年第一季已轉虧為盈，EPS回升至0.10元，在手訂單3億多元，訂單能見度看到第四季。

福裕今日股東會通過去年財報、營業報告書及盈虧撥補表，會中也修改公司章程，將董事及獨董席次從原本5～7席增加7～9席，並取消2席監察人，但無法適用在7日股東會改選，這次改選4席董事，由張寶銘、張寶源、力山前副總經理陳正運、中鼎投資董事劉華出任，3席獨董分別由蔡禎騰、彭泉及張永和擔綱。

福裕隨後召開董事會推舉張寶銘、張寶源兩兄弟，分別續任董事長、副董事長。