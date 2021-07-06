東元電機（1504）董事會6日決議，配合主管機關防疫需求，股東常會將延期至7月23日，於東元電機中壢廠舉行。針對股東會新訂日期，菱光科技（8249）表示，沒有異議，不過希望東元電機儘速提供包括選舉票格式、選票分割等攸關股東投票權公平、公正行使的相關資訊，並確保股東常會的報到、入場、投票等一切事務都能在充分、完整保障股東權益的情況下順利進行。

菱光科技投資東元電機3.62％股權，是東元電機的第四大股東，東元電機經營績效之良窳，對菱光科技影響甚鉅，為此，菱光科技特別提名7位優秀人才，參與東元電機110年股東常會董事選舉，期能引進新血進入東元電機董事會，進而改善東元電機經營績效，增益菱光科技對東元電機之投資。

菱光提名的三席董事包括東元前常務董事黃育仁、現任董事暨總經理室特助黃立聰、達盈管理顧問公司合夥人方頌仁；獨董候選人則為勝創科技財務副總經理李明萱、全球人壽董事劉積瑄、台灣投資人關係學會名譽理事長孫又文以及環泥總經理侯智升。

菱光表示，懇盼金管會、證期局、證交所、集保公司等主管機關要求東元電機應立即提供包括選舉票格式、選票分割等攸關股東投票權公平、公正行使的相關資訊給所有有需要的東元電機股東，確保股東常會公平、公正的進行，並於股東常會前及當日均派員到會場稽查、監督，確保維護東元電機股東參與股東常會及投票之合法權益。

菱光科技並引述5月24日「股東 e 票通」電子投票結果強調，菱光提名的董事候選人，總得票數為38％，順利贏得外資青睞。菱光表示，依據過去經驗，東元電機公司派在類似選舉中，外資支持度至少都超過85％以上，但是這一回，公司派本身，加上寶佳陣營和華新陣營三方，總得票率卻只有62％而已，顯示外資支持度明顯下滑，這也讓菱光對「在四大股東中，贏得最多股權」的既定目標，深具信心。