東元電機今日召開董事會，決議變更110年股東常會召開日期為7月23日，地點在桃園市的東元電機中壢廠舉行。東元電機董事長邱純枝表示，股東會將嚴格遵守防疫的規定，但一定讓股東有充分的參與權及投票權，呼籲所有股東也能夠謹遵防疫規定，並配合主辦單位議程進行，讓股東會理性有序地順利完成。

東元電機指出，股東會今年將改選11位董事，包含7名董事和4名獨立董事。依照主管機關規定，東元電機主要股東日前已完成委託書徵求程序，並且已於5月24日公佈董事和獨立董事候選人的電子投票結果。由於這次董事改選有兩組人馬提出共18位董事和獨立董事候選人參與角逐，其中，已經公告的電子投票結果，公司派獲62％的支持選票，佔有明顯的優勢，再加上主要大股東黃茂雄、寶佳、華新麗華三方憑藉其實質持有的股權實力，因此，對於董事席次的取得，公司推出的候選人有絕對的把握贏得多數席次，繼續掌握經營權推動既定的發展策略！估計，公司以外的第二組人選可順利取得少數若干席次，但「爭奪經營權之說」已非現實。

此外，針對坊間有心人士以四方勢力來形容此次董事改選，東元表示，事實上其中三大主要股東是同一股力量，因為具備高度的共識，也共推董事人選，展現「股東共治」的精神；而且三大主要股東都有實質投入大量資金取得東元股權，是真正具有股東代表性的一方。有心人士頻頻用四股勢力企圖混淆視聽，造成公司分化，東元表示公司希望所有的股東都能夠充分的團結合作，在成立新的董事會後，均能秉持三方合作的團結共識，為東元股東共創最大利益。