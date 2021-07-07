民眾憂心新冠肺炎「隱形缺氧」無徵兆，市面上血氧機大缺貨，竟有不肖業者未經核准，以「計步器」名義，自大陸進口數千台血氧機，轉售給藥局、診所，再以每台800到900元價格賣給消費者，士林地檢署6日搜索澄希、詔陽等4間公司，帶回林姓負責人、副總以及業務員等6人，依違反《醫療器材管理法》複訊後，諭令1萬元到10萬元不等交保。

今年5月，有民眾擔心隱形缺氧，自藥局購買血氧機，裝上小綿羊布偶耳朵、手指，依然能測得血氧數值，萬一買到假貨，數值正常，實際缺氧，造成更大的恐懼。調查人員主動到藥局購買血氧機測試，從市售型號LK-87、LKY-88醫療級血氧幾，依規定中央主管機關的核准，而該2款均無。

澄希、詔陽、宸陽以及貝爾比爾4間公司，今年5月，以每台約合台幣200元的價格，自大陸輸入，宣稱可監控血氧濃度、心率反應，但廠商卻以計步器名目進口，未經查驗登記，轉由公司業務員賣給大台北、台南、桃園、新竹、台中等多處診所、藥局，民眾再以800多元購得。

檢調清查澄希等4間公司帳冊，查出已售出7000多個，還有865個尚未售出，檢察官立即查扣，初估犯罪所得約300多萬，血氧機已交由衛生主管機關測試，釐清所顯示的血氧濃度是否正確。

林姓負責人辯稱，產品並非醫療器材，類似運動手環測血氧的功能，但檢察官認為夾在手指上的血氧機，屬於醫療器材，諭令林、郭10萬元交保，其他業務員則1萬到5萬不等。