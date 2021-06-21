來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運的生肖，分別是屬雞、猴、狗、牛、鼠的人，在新的一周喜事連連、心想事成，財運和事業運都很順遂，投資理財都能獲利，一定要好好把握這周的好運氣。

▍1.生肖雞

屬雞人本周財運事業都比較旺，周二、周六「三合」，周五「六合」。屬雞人好運襲來，人際關係良好，工作上輕車熟路快速完成任務，沒有什麼壓力。周五、周六是表現的好時機，能獲得長官讚賞。貴人帶來財源，求財非常順利，適合理財。

▍2.生肖猴

屬猴人周一、周五「三合」，周六「六合」，有重要的事情可安排在這幾天進行。他們善於抓住各種好的機會，事業前景好，工作中以往總是默默的付出，可在這周得到回報，計畫順利推進，更上一層樓。財運有所提升，抓住機會可快速盈利。

▍3.生肖狗

屬狗人好運多多的一周，周三、周日「三合」，周四「六合」，千萬不要錯過身邊朋友給自己提供的賺錢機會。財富翻倍，財神關照，周一適合投資理財，會有令人驚喜的入帳。職場運超好，周三、周四效率極高，只要努力就能順利完成任務。

▍4.生肖牛

屬牛人本周工作運佳，周一「六合」，周六「三合」，機會就在身邊，只需多留心就能得不少貴人的幫助。屬牛人屬於要麼不做，如果開始了絕對會堅持到底，因此他們事業興旺。人變得優秀，異性緣也好了，周三有「紅鸞」桃花入命，單身者迎來美妙的愛情，工作生活都如意。

▍5.生肖鼠

屬鼠人周二「六合」，周五「三合」，工作中表現良好，和同事、主管溝通順暢。很多人不喜歡和屬鼠人走得太近，覺得他們過於精明。其實這是誤會，深入交往的時候就會發現他們平易近人，因此他們也會有貴人相助。周六能得到幫助，貴人帶來發財的契機。

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