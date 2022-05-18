有些人做事喜歡張揚，頻頻向他人告知自己的目標，不過有的人則是愛拐彎抹角，在還沒有成功之前，他們絕不會向他人透露自己的動向。《搜狐網》近日分享3個性格低調的星座，做事不動聲色，還因此常被誤會城府深。

1.巨蟹座

巨蟹座心思非常細膩，他們既敏感又羞澀，喜歡用拐彎抹角的方式闡明自己的心意，主要是擔心提出想法時，不被他人接受，會使自己陷入尷尬的情況，無論感情還是生活都是如此，經常難以完整表達出內心的渴望，且對人總是有所保留，無法敞開心扉接納其他人事物，就算是自己熟悉的愛人也一樣，巨蟹座經常會陷入反思情緒中，做事不動聲色，在過程中慢慢找到適合自己的辦事方式，唯有成功才敢說出看法。

2.天蠍座

天蠍座非常有使命感，認為努力踏實才能成功，因此面對困難絕不害怕，在實踐目標的過程中，他們不會直白地告訴他人自己的想法，而是用拐彎抹角的方式表達，因此許多人都難以了解他們的做事方式，天蠍座不喜歡張揚自己的能力與目標，主要也是不希望失敗後淪為笑柄，他們認為成功後，別人自然就會看到他們的成果，因此天蠍座常被認為城府深，但有時他們只是臉皮比較薄而已。

3.摩羯座

摩羯座屬於埋頭苦幹的類型，總是給人嚴肅、端正的處事形象，個性低調謹慎，但洞察力又相當出色，有助於與他人打交道，而在學習過程中，摩羯座喜歡以不動聲色的方式做事情，而且總能獲得不錯的成果，跌破眾人眼鏡，在工作上也是如此，個性類似於土象星座的金牛座、處女座，但又多了一種從容的態度。