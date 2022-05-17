兩情相悅不是一件容易的事。《搜狐網》命理專欄發文分享，4星座的人最難追到手，其中天蠍座的防備心太強，摩羯座習慣獨來獨往，獅子座的眼光很高，喜歡比自己還優秀的人，水瓶座則是很重視感覺，如果對追求者沒有意思，那不管對方怎麼努力都沒有用。

1、天蠍座

天蠍座在感情中的防備心很重，他們看似強大，其實內心敏感，寧願單身一輩子也不願輕易付出情感，他們總是一副冷冰冰的模樣，讓人難以親近，他們也很難動心，如果沒有興趣的話，就算對方再努力追求都不會有結果，除非他們主動向你敞開心房，否則是絕對追不到天蠍座的。

2、摩羯座

摩羯座喜歡獨來獨往，雖然偶爾也會渴望愛情，但更多的是怕別人打亂自己的生活節奏，他們享受孤獨，喜歡一個人的世界，只要獨自生活就可以過得很好，總是能夠獨當一面，讓別人無機可乘，再加上他們很擅於偽裝，讓人難以看透他們心裡的想法，沒有辦法投其所好。

3、獅子座

獅子座的人能力很強，自然習慣了高高在上的感覺，所以總是非常高傲，讓人難以接近；此外，他們挑選另一半的眼光也很高，並且十分享受崇拜、仰望另一半的感覺，因此只會注意比他們優秀的對象，其他人都不放在眼裡，只會一味地享受追求者對他們的好，而不會接受這些人的感情。

4、水瓶座

水瓶座的個性非常善變且情緒化，在感情中經常忽冷忽熱、若即若離，讓人捉摸不透，不知道他們到底想要什麼；除此之外，水瓶座也喜歡順其自然的感情，完全只憑感覺，如果對對方沒有意思，那麼不管對方怎麼付出都沒有用，他們絕對不會把感動錯認為愛情。