情感期限的長短沒人能保證，有些人戀愛與不愛表達出的態度更是天差地別！面對戀人的冷淡，你可能還在一昧認為時間能磨合一切性格的差異，但以下３星座能讓你明顯觀察出他們是否早已變心了！

外顯冰山的天蠍座在戀人面前卻是甜蜜熾熱的情人。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座

雖然天蠍平時給人印象都比較高冷，讓人覺得不好親近，不過在情感中愛恨非常清晰的天蠍，對於戀人會瞬間化身甜蜜熱情的情人，不過因缺乏安全感，一些舉動容易讓另一半覺得小題大作，但是若天蠍開始對你異常冷淡，甚至對你缺乏耐心時，你就得擔心他對你的愛意已悄悄消失。

直接果斷表達愛意的牡羊座，若不愛對方會與平時有明顯差異。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座

果斷直接的牡羊座，事情常未經深思就早已行事，對於喜歡的人更是義無反顧的表達心意，無人能阻！牡羊對待戀人十分熱情、寵愛，且不願讓對方感受到寂寞和孤單，當牡羊不再慣著你時，心思可能已變卦，愛與不愛會讓你明顯感受到。

對戀人照顧細心的金牛，若接受長期冷戰那可能早已變了心。(圖/翻攝自觸mii)

金牛座

金牛座對感情十分專一，但是不會讓自己迷失在熱戀中，不過對於戀人十分細心的金牛，能夠體貼對方和顧慮到對方的喜怒哀樂。現實的金牛愛你時會把所有好的東西不吝嗇地分享給你，吵架時不喜歡冷處理的金牛，若長時間都對你冷淡，可能說明他已不愛了！

戀愛過程的美好可能會讓你不願相信對方的心意已變，但因為感受過對方的充滿溫度的疼愛，也會比別人更清楚他不愛你的表現，能提早去解決彼此間的問題，或許還有機會改善關係，若強求不來也希望雙方能好聚好散。