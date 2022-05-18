半導體產業競爭激烈，技術細節與營運財報都是公司重要機密，沒想到，三星子公司SEMES竟有兩名前員工竊取公司晶圓清洗機的設備製造技術，並將該技術賣給一家大陸企業，收取高達新台幣19億的回饋，此事引發南韓司法單位注意，日前遭到檢方逮捕並起訴。

BusinessKorea、KoreaHerald報導，南韓水原地方檢察廳逮捕並起訴兩名三星子公司前員工與兩名前包商職員，主要是因為他們竊取SEMES在2018年開發的晶圓清洗設備的製造技術，並將該技術賣給一家大陸企業。

4人都因違反《防止不正當競爭和商業秘密保護法》遭到起訴，此外他們也被指控收取高達800億韓圜（約新台幣19億）的竊密獲利，檢察廳發言人則強調，還需要幾週時間才能完成調查。

三星擁有SEMES的90%以上股份，主要業務是半導體設備供應，提供生產記憶體晶片、處理器晶片的各式關鍵設備，更是第一家開發晶圓清洗機技術的公司，並獨家提供給三星。

這些半導體設備被認為是三星衝刺先進製程的關鍵，而在晶片製造的最初階段，需要使用清潔設備保持晶圓的清潔度，並使用超臨界流體狀態的二氧化碳清潔，跟其他流體相比，該技術可以減少對晶片的傷害。